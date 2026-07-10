Informations pratiques

Chargé

Soirée bières et jeux au Château de Pray

Route de Charge Chargé Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Le vendredi 14 août 2026, de 19h00 à 22h00, le Château de Pray vous propose une dégustation de bières artisanales ainsi que des jeux dans les jardins du château.

Le vendredi 14 août 2026, de 19h00 à 22h00, le Château de Pray vous propose une dégustation de bières artisanales ainsi que des jeux dans les jardins du château.

La soirée jeux se déroule autour d’un buffet de saison et d’une sélection de boissons.

Tarif comprenant les jeux, le buffet et les boissons.

Réservation conseillée directement par mail contact@chateaudepray.fr ou par téléphone 02.47.57.23.67

Nombre de places limitées.

La soirée se tient en extérieur, repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. 55 .

Route de Charge Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 23 67 contact@chateaudepray.fr

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English : Beer and Games Night at Château de Pray

On Friday, August 14th 2026, from 7:00 p.m. to 10:00 p.m., the Château de Pray invites you to a craft beer tasting and games in the castle gardens.

L’événement Soirée bières et jeux au Château de Pray Chargé a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE AMBOISE