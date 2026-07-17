Visite découverte des archives, Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé

Informations pratiques

Visite découverte des archives 19 et 20 septembre Centres des archives – Espace Paul Pinasseau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez le fonctionnement d’un service d’archives et pénétrez à l’intérieur des magasins qui conservent les documents.

Centres des archives – Espace Paul Pinasseau 196 Rue du Chateau d’Eau, 37530 Chargé, France Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247234776 https://www.ville-amboise.fr/191/centre-des-archives-paul-pinasseau.htm [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 23 47 76 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-amboise.fr »}] Le centre des archives municipales et communautaires “Espace Paul Pinasseau” ouvre ses portes au public à partir du 2 janvier 2024. Situé dans la zone industrielle de la Boitardière, ce nouvel espace doté d’une grande salle de consultation peut vous accueillir dans le cadre de vos recherches sur Amboise.

Découvrez le fonctionnement d’un service d’archives et pénétrez à l’intérieur des magasins qui conservent les documents.

© Archives municipales d’Amboise