Exposition Mémoires de la Libération en Pays d’Issoire Salle d’expositions Saint-Floret

Saint-Floret

Exposition Mémoires de la Libération en Pays d’Issoire

Salle d’expositions Place du 30 juin 1944 Saint-Floret Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Cette exposition met l’accent sur les derniers mois de l’Occupation et sur les journées de la Libération. Elle confronte ce patrimoine mémoriel, historique et architectural à des sources documentaires d’archives et de musées et témoignages oraux.

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Salle d’expositions Place du 30 juin 1944 Saint-Floret 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 71 10 39 saintfloret@orange.fr

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English :

This exhibition focuses on the last months of the Occupation and the days of the Liberation. It compares this memorial, historical and architectural heritage with documentary sources from archives, museums and oral testimonies.

L’événement Exposition Mémoires de la Libération en Pays d’Issoire Saint-Floret a été mis à jour le 2026-02-07 par Auvergne Pays d’Issoire