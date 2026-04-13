Visite commentée gratuite sur tout le patrimoine de Saint-Floret, Place du 30 juin 44, Saint-Floret

Visite commentée gratuite sur tout le patrimoine de Saint-Floret 26 – 28 juin Place du 30 juin 44 Puy-de-Dôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Rando’patrimoine de tout le patrimoine de Saint-Floret – A pied ou en voiture pour les personnes qui ne peuvent pas marcher longtemps.

Départ et Rendez-vous à «l’Accueil touristique» de la *Rando”patrimoine” à 14 heures 30 – Place du 30 juin 44 à Saint-Floret – Sur le thème «HISTOIRE et LEGENDES de SAINT-FLORET»

– vers la place du Monument aux Morts du Bombardement de Saint-Floret

– Visite de l’ancien bourg – Puis direction le Château XIIIe – Visite du château et aller jusqu’à la tour pour découvrir le point de vue panoramique du village

– Continuer vers le Pont de la Vierge – Vierge du Pont

– Visite du Musée de la Vigne,

– Continuer à pied ou en voiture – Soit par le Chemin de Rezonzoux à pied soit en voiture par la Route départementale direction le site du Chastel

– Visite du site archéologique, ses tombes rupestres, ossuaire et ses mystères et l’Eglise du XIIIe.

– Point de vue panoramique sur la butte du Chastel sur le Sancy, la Vallée de la Couze Pavin et le village de Saint-Floret

– Retour par chemin des Grangettes

Compter 2 heures 30 de visite. Se munir de bonnes chaussures, d’une casquette et d’eau.

Place du 30 juin 44 Place du 30 juin 44 Saint-Floret 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 54 90 66 »}]

Rando’patrimoine du patrimoine de Saint-Floret – RV à «l’Accueil touristique» – Place du 30 juin 44 à Saint-Floret – Sur le thème «HISTOIRE et LEGENDES de SAINT-FLORET»

PCC