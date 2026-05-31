Visite commentée et gratuite du patrimoine de Saint-Floret, Place du 30 juin 44, Saint-Floret

Visite commentée et gratuite du patrimoine de Saint-Floret 26 – 28 juin Place du 30 juin 44 Puy-de-Dôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Village développé au pied de son château, possession avant 1225 des dauphins d’Auvergne. Saint Floret se nommait Roche la Couze pendant la Révolution, en raison du verrou rocheux formé par les deux éperons qui dominent la Couze Pavin, petite rivière qui traverse le village.

Plusieurs passerelles réunissent les deux rives de la rivière, ainsi que le vieux pont de la Pède (XVème siècle) dont l’unique arche porte en son milieu un oratoire abritant une vierge en majesté, romane polychrome(XIIIe). Lors du bombardement du village par l’aviation allemande, en 1944, la seule bombe qui n’explosa pas fut celle qui tomba sous ce pont.

Un pont d’architecture différente jouxte le pont miraculé permettant aux automobilistes de franchir la Couze pour monter au rocher de Castel

Adossé aux rochers, le château du XIIIe siècle. Son donjon renferme une salle voûtée de style gothique qui servit de temple aux protestants au XVIIe siècle. Sur les murs nord et sud de la salle, des fresques remarquables peintes au XIVe siècle racontent l’histoire du roman de Tristan et Iseut.

L’édification du château est datée du XIIIème siècle. En 1225, le comte de Clermont offre le domaine de Saint-Floret à un de ses fidèles compagnons. Il lui demande d’y construire une forteresse et d’assurer la sécurité du pays.

Au XIVème siècle, un de ses successeurs fait construire une magnifique salle gothique de 9,6 m de côté, bardée de douze nervures et d’une clef de voûte représentant un soleil à face humaine. Vers 1370, une quarantaine de fresques représentant l’œuvre de Tristan sont peintes en l’honneur de la venue du duc de Berry. Treize subsistent encore aujourd’hui.

Une deuxième salle est ouverte au public depuis 2011. Une magnifique charpente et un reste de sol carrelé d’époque sont à admirer.

Du dernier château fort construit au XIIIème siècle et démantelé par Richelieu, il ne subsiste que le donjon. Cette tour ronde ainsi que le corps de logis érigé un siècle plus tard se visitent pendant la saison estivale (de juin à octobre) et sur rendez-vous en dehors de la période estivale.

L’édification de ce château sur la rive gauche de la Couze favorisa certainement l’essor du village. La clémence du climat a permis le développement de la culture d’arbres fruitiers (principalement des pommiers) le long de la rivière et de la vigne le long des pentes opposées de la vallée.

Sur l’autre versant du village, la butte du Chastel donne son nom à l’église romane. Édifiée par Jehan de Bellenaves, seigneur de Saint-Floret et chambellan du duc de Berry et d’Auvergne, elle dépendait de l’abbaye de Chantoing.

Une peinture murale de la chapelle nord, construite au XIVe siècle, met en scène ce seigneur et sa famille : Saint Jean-Baptiste les présente à la Vierge et à l’Enfant Jésus. Cette peinture est représentée au Palais de Chaillot.

À l’entrée de la sacristie, une Vierge à l’enfant du XIVe siècle en marbre de Nonette montre Jésus caressant un oiseau de son pied.

Sur le Chastel, butte escarpée dominant le village de 570 m. de hauteur, des tombes anthropomorphes creusées dans le granit à l’époque mérovingienne et la présence d’un ossuaire dont le puits pourrait remonter au Ier siècle de notre ère prouvent que l’homme sut très tôt reconnaître en ce site un lieu favorable à son implantation.

Ce n’est qu’au Moyen Âge qu’une forteresse fut érigée dont il ne reste aujourd’hui aucune trace. Du haut de la butte de Chastel on peut admirer les sommets du massif du Sancy.

Petit village du Puy-de-Dôme dans la région d’Auvergne, Saint-Floret fait partie du canton de Champeix. Située à 502 mètres d’altitude. La plus grande ville à proximité de Saint-Floret est la ville d’Issoire située à 11 km au Sud-Est. La rivière la Couze Pavin est le principal cours d’eau qui traverse le village de Saint-Floret.

internet saint-floret.fr

Place du 30 juin 44 Place du 30 juin 44 Saint-Floret 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « saintfloret@orange.fr »}]

Château du XIIIe siècle renferme une salle voûtée de style gothique. Sur les murs de la salle, des fresques remarquables peintes au XIVe siècle racontent l’histoire du roman de Tristan et Iseut.

PCC