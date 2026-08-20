Exposition – Mémoires de sel, Salle de la Fraternité, Séné

Informations pratiques

Exposition – Mémoires de sel 19 et 20 septembre Salle de la Fraternité Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire des marais salants de Séné et de ses paludiers dans une exposition visible en continu à la salle de la Fraternité le samedi et le dimanche de 14h à 18h30.

Cette exposition est celle présentée une première fois en 1996 par l’association Les Amis de la Réserve. Elle sera complétée par des informations sur les paludiers du bourg.

Vous voulez savoir si votre famille est issue des premiers paludiers de Batz-sur-Mer ? Venez avec le nom d’un grand-père ou d’un arrière-grand-père, et l’association vous répondra.

Salle de la Fraternité place de la Fraternité 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne Salle municipale de réunions et d’expositions

L’association Le Patrimoine sinagot vous emmène sur la trace des Culs salés.

©Collection Le Patrimoine sinagot