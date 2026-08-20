Visite guidée de l’église Saint-Patern, à Séné, Eglise Saint Patern – Séné, Séné
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Patern - Séné · Séné
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Patern, à Séné Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint Patern – Séné Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée de l’édifice de la fin du 19e siècle avec René et Yves-Jean et montée au clocher pour découvrir la vue sur les alentours.
Eglise Saint Patern – Séné Place de l’église, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/illustration/ivr5320075605776nucb/b0ed9011-f039-434f-a686-ea55c8cca4e4
Visite guidée et montée au clocher
©Ville de Séné
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