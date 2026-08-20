Visite guidée de l’église Saint-Patern, à Séné, Eglise Saint Patern – Séné, Séné

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Patern, à Séné Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint Patern – Séné Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’édifice de la fin du 19e siècle avec René et Yves-Jean et montée au clocher pour découvrir la vue sur les alentours.

Eglise Saint Patern – Séné Place de l’église, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/illustration/ivr5320075605776nucb/b0ed9011-f039-434f-a686-ea55c8cca4e4

Visite guidée et montée au clocher

©Ville de Séné