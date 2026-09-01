Exposition Mer en vue ! Musée de l’Image Épinal

Informations pratiques

Épinal

Exposition Mer en vue !

Musée de l’Image 42 Quai de Dogneville Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-31 09:30:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2026-10-31

Mer en vue !

Du 31 octobre 2026 au 23 mai 2027

Par la fascination qu’elle exerce, la mer a suscité une abondante production d’images. Longtemps difficile à observer, elle est connue, racontée et comprise à travers des gravures, des estampes et des illustrations qui donnent forme à l’océan, à ses habitants, à ses promesses comme à ses dangers. Loin de simples reflets du réel, ces images traduisent les savoirs, les croyances et les rêves d’une époque.

Avec le développement de la navigation, la mer s’ouvre peu à peu aux explorateurs et aux savants. L’iconographie accompagne ce mouvement elle témoigne des découvertes, rend le monde marin plus familier et contribue à diffuser les connaissances. Mais elle laisse aussi une large place à l’imaginaire, peuplant les profondeurs de créatures extraordinaires et faisant voyager les légendes d’un continent à l’autre.

La mer est également un espace d’aventure et de danger. Des récits de pirates et de naufrages qui marquent durablement les mémoires, les images racontent autant les exploits que les drames.

Entre observation du réel et goût du merveilleux, l’imagerie populaire révèle la diversité des regards portés sur les océans et sur les histoires que les sociétés ont projetées sur eux.Tout public

5 .

Musée de l’Image 42 Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

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English :

The Sea in Sight!

October 31, 2026–May 23, 2027

Through the fascination it inspires, the sea has given rise to a wealth of imagery. Long difficult to observe, it is known, described, and understood through engravings, prints, and illustrations that give form to the ocean, its inhabitants, its promises, and its dangers. Far from being mere reflections of reality, these images convey the knowledge, beliefs, and dreams of an era.

With the development of navigation, the sea gradually opened up to explorers and scholars. Iconography accompanied this movement: it bore witness to discoveries, made the marine world more familiar, and helped spread knowledge. But it also leaves ample room for the imagination, populating the depths with extraordinary creatures and carrying legends from one continent to another.

The sea is also a realm of adventure and danger. From tales of pirates and shipwrecks that leave a lasting impression on the collective memory, these images depict both heroic feats and tragic events.

Straddling the line between observation of reality and a taste for the marvelous, popular imagery reveals the diversity of perspectives on the oceans and the stories that societies have projected onto them.

L’événement Exposition Mer en vue ! Épinal a été mis à jour le 2026-09-01 par OT EPINAL ET SA REGION