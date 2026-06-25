Fascine séance de courts métrages 48 rue Saint-Michel Épinal
Fascine séance de courts métrages 48 rue Saint-Michel Épinal mercredi 9 septembre 2026.
Épinal
Fascine séance de courts métrages
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Installez-vous confortablement pour découvrir des courts métrages, soigneusement choisis pour petits et grands.
A partir de 5 ans • Salle du conte • Entrée libreTout public
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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Make yourself comfortable and enjoy a selection of short films, carefully chosen for audiences of all ages.
Ages 5 and up? Storytime Room? Free admission
L’événement Fascine séance de courts métrages Épinal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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