Fascine séance de courts métrages 48 rue Saint-Michel Épinal

Épinal

Fascine séance de courts métrages

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 16:00:00

fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Installez-vous confortablement pour découvrir des courts métrages, soigneusement choisis pour petits et grands.

A partir de 5 ans • Salle du conte • Entrée libreTout public

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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

Make yourself comfortable and enjoy a selection of short films, carefully chosen for audiences of all ages.

Ages 5 and up? Storytime Room? Free admission

L’événement Fascine séance de courts métrages Épinal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION