Les associations en fête PARC DU COURS Épinal

Les associations en fête c’est LE rendez-vous incontournable pour rencontrer plus de 200 associations sportives, culturelles et sociales !

Un village des associations constitué de quartiers dédiés aux grandes thématiques associatives telles que la mobilité, l’emploi, le théâtre, les langues et le patrimoine, la nature ou encore les sports prendra place au Parc du Cours. Des démonstrations, des ateliers et des animations seront proposés tout au long de la journée par les associations spinaliennes.Tout public

PARC DU COURS Avenue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 51 23

English :

Les associations en fête is THE event to meet more than 200 sports, cultural and social associations!

A village of associations made up of areas dedicated to the major associative themes such as mobility, employment, theater, languages and heritage, nature or sports will take place in the Parc du Cours. Demonstrations, workshops and animations will be proposed throughout the day by the associations of Spinallia.

L’événement Les associations en fête Épinal a été mis à jour le 2026-01-22 par OT EPINAL ET SA REGION