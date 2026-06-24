Prendre en main Limédia 48 rue Saint-Michel Épinal
jeudi 10 septembre 2026 · 48 rue Saint-Michel · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Prendre en main Limédia
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 14:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Venez découvrir Limédia, une bibliothèque numérique qui regroupe des livres, des musiques, des images et bien d’autres ressources !
Public adulte • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes
0 .
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Come discover Limédia, a digital library that brings together books, music, images, and many other resources!
For adults? Multimedia workshop? Registration required
L’événement Prendre en main Limédia Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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