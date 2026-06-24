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AGENDA · Épinal

Prendre en main Limédia 48 rue Saint-Michel Épinal

jeudi 10 septembre 2026 · 48 rue Saint-Michel · Épinal

Prendre en main Limédia 48 rue Saint-Michel Épinal

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
48 rue Saint-Michel
Adresse
48 bmi épinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Épinal

Prendre en main Limédia

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 14:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Venez découvrir Limédia, une bibliothèque numérique qui regroupe des livres, des musiques, des images et bien d’autres ressources !
Public adulte • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes
0  .

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20 

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English :

Come discover Limédia, a digital library that brings together books, music, images, and many other resources!
For adults? Multimedia workshop? Registration required

L’événement Prendre en main Limédia Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION

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