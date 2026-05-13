Exposition « Merveilles et curiosités du Palais Lascaris »., Musée du Palais Lascaris, Nice
Exposition « Merveilles et curiosités du Palais Lascaris »., Musée du Palais Lascaris, Nice samedi 23 mai 2026.
Exposition « Merveilles et curiosités du Palais Lascaris ». Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Au travers de cette exposition, le Palais Lascaris se transforme en véritable cabinet de curiosités.
Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais
Au travers de cette exposition, le Palais Lascaris se transforme en véritable cabinet de curiosités.
©Ville de Nice
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