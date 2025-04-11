Exposition : Mes impressions sur Honfleur, Musée Eugène Boudin, Honfleur

Exposition : Mes impressions sur Honfleur Samedi 23 mai, 18h00 Musée Eugène Boudin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du projet « Mes impressions sur Honfleur », mené en arts plastiques et en partenariat avec le musée Eugène-Boudin, les élèves de 5eA ont travaillé autour de l’exposition temporaire « Ancrer la brume », présentant les œuvres des artistes en résidence Marina Vandra et Delphine Guy.

Inspirés par cette visite, ils ont réalisé des diptyques sur planches A4 mêlant un travail d’écriture aux images afin de traduire et d’exprimer leurs propres impressions de Honfleur.

À travers des atmosphères, des couleurs, des paysages, des motifs issus de la ville, ils ont aussi cherché à évoquer des souvenirs, leurs émotions, leurs pensées et leur attachement à la ville.

Ce travail leur a permis d’explorer une démarche artistique particulière en lien avec l’art contemporain tout en portant un regard personnel sur leur environnement.

Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de Bois, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 33231895400 https://www.musees-honfleur.fr/musee-eugene-boudin.html Fondé en 1868, le musée présente notamment une importante collection d’œuvres des peintres de l’estuaire (Courbet, Monet, Jongkind, Dubourg, Cals) regroupés autour d’Eugène Boudin (dont le musée conserve 104 numéros). L’établissement expose et conserve plus de 2500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1000 objets, coiffes, costumes, meubles…, quelques 700 photographies sur plaques de verre des années 1880-1920, une collection de plus de 100 affiches touristiques sur la Normandie entre 1880 et 1950 et un ensemble de jouets anciens des XIXe et XXe siècles Parc de stationnement à 500 m du musée, accès routier par l’autoroute de l’Ouest.

Dans le cadre du projet « Mes impressions sur Honfleur », mené en arts plastiques et en partenariat avec le musée Eugène-Boudin, les élèves de 5eA ont travaillé autour de l’exposition temporaire la …

© 5eA du collège Alphonse Allais