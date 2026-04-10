EXPOSITION MÉTAL’ORPHOSES PAR SERGE DAFFAN MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET Le Fousseret

Le Fousseret

EXPOSITION MÉTAL’ORPHOSES PAR SERGE DAFFAN

MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-01

Serge DAFFAN a eu plusieurs vies.

D’abord meilleur apprenti de France en charcuterie, il commence à faire des décorations culinaires pour des repas de fêtes.

D’un père ébéniste, il a acquis très tôt le goût du travail du bois. Mais c’est seulement alors qui part s’installer au Sénégal à l’âge de 25 ans qu’il commence à sculpter ce matériau. Découvrant l’art africain et le travail de l’ébène et de l’ivoire, il s’intéresse aux masques et aux statuettes de nus, ce qui sera sa première inspiration artistique.

Parti ensuite aux Etats-Unis comme chef culinaire, il recommence la décoration culinaire, en même temps qu’il sculpte des bois locaux à partir de bois ramassé, comme le séquoia.

C’est à son retour en France, alors qu’il change de métier et se lance dans la rénovation des sols, qu’il commence à sculpter la pierre, en particulier des bas-reliefs.

Mais ce qui sera le déclencheur d’une œuvre plus aboutie, sera sa découverte de la soudure sur métal, qu’il utilise dans la réparation de machines, à partir de pièces usagées.

Le travail du métal lui plaît, mais aussi le fait de redonner vie à des pièces de rebut, vieux outils, vieilles pièces abandonnées, auxquelles il commence à penser comme source d’inspiration. Il exprime sa vision dans des sculptures thématiques, selon son inspiration ou parfois à la demande de son entourage.

Discret et autodidacte, il expose ses œuvres jusqu’au 28 mai 2026 à la médiathèque Le Fousseret. .

MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

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English :

Serge DAFFAN has had many lives.

L’événement EXPOSITION MÉTAL’ORPHOSES PAR SERGE DAFFAN Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE