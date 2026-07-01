AGENDA · Saint Géry-Vers
Exposition Métiers d’art et de créations Saint Géry-Vers
samedi 11 juillet 2026 · Saint Géry-Vers
Informations pratiques
Saint Géry-Vers
Exposition Métiers d’art et de créations
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition artistes et artisans d'art
Exposition artistes et artisans d'art. Peinture, sculptures, céramique, photos, coutellerie, cuir, objets cousus, bijoux
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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 79 89 87 10
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English :
Artists and Artisans Exhibition
L’événement Exposition Métiers d’art et de créations Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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