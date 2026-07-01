UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint Géry-Vers

Exposition Métiers d’art et de créations Saint Géry-Vers

samedi 11 juillet 2026 · Saint Géry-Vers

Exposition Métiers d’art et de créations Saint Géry-Vers

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
46330 Saint Géry-Vers
Département
Lot
Tarif

Saint Géry-Vers

Exposition Métiers d’art et de créations

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition artistes et artisans d'art

Exposition artistes et artisans d'art. Peinture, sculptures, céramique, photos, coutellerie, cuir, objets cousus, bijoux

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 79 89 87 10 

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English :

Artists and Artisans Exhibition

L’événement Exposition Métiers d’art et de créations Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot

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