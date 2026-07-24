Informations pratiques

Elne

EXPOSITION MICHÈLE REBY AU CLOÎTRE D’ELNE

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-08-01

Dans ce lieu patrimonial remarquable, entre histoire et création contemporaine, venez découvrir l’univers artistique de Michèle Reby et ses œuvres présentées au cœur d’un cadre exceptionnel.Ouvert tous les jours en saison estivale

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90

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English :

At this remarkable historic site, where history meets contemporary art, come discover the artistic world of Michèle Reby and her works, displayed in an exceptional setting. Open daily during the summer season.

L’événement EXPOSITION MICHÈLE REBY AU CLOÎTRE D’ELNE Elne a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE