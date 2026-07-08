Informations pratiques

Elne

MÉDIÉVALE QUAND L’HISTOIRE S’ÉCLAIRE

Place République Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Soirée médiévale, Quand l’histoire s’anime avec son spectaculaire mapping et ses nombreuses animations.

Soirée mapping sur les murs de la salle Helena.

9h00/21h00 Avant soirée repas à thème Rue nationale

21h00 Spectacle Médiéval (gratuit)- Place de la République

22 h00 et 22h30 Diffusion d’un Mapping Place de la République

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Place République Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

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English :

Medieval Evening, “When History Comes to Life” with its spectacular projection mapping and numerous activities.

Projection mapping evening on the walls of the Helena Hall.

9:00 a.m.–9:00 p.m. Pre-evening themed dinner Rue Nationale

9:00 PM Medieval Show (free) Place de la République

10:00 PM and 10:30 PM Projection of a light show Place de la République

L’événement MÉDIÉVALE QUAND L’HISTOIRE S’ÉCLAIRE Elne a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE