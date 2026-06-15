LES MARDIS D’ELNE SPECTACLE ET SOIRÉE ANDALOUSE Elne
LES MARDIS D’ELNE SPECTACLE ET SOIRÉE ANDALOUSE Elne mardi 18 août 2026.
Elne
LES MARDIS D’ELNE SPECTACLE ET SOIRÉE ANDALOUSE
Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Soirée andalouse
19h/21h avant-soirée repas à thème sur la rue nationale
21h Spectacle gratuit de danse et musique avec la Cie Alexandre Romero, place République
.
Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39
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English :
Andalusian Evening
7:00–9:00 PM: Pre-dinner event with a themed meal on Rue Nationale
9:00 PM: Free dance and music performance by the Alexandre Romero Company at Place République
L’événement LES MARDIS D’ELNE SPECTACLE ET SOIRÉE ANDALOUSE Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT66
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