Elne

LES MARDIS D’ELNE SPECTACLE ET SOIRÉE ANDALOUSE

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Soirée andalouse

19h/21h avant-soirée repas à thème sur la rue nationale

21h Spectacle gratuit de danse et musique avec la Cie Alexandre Romero, place République

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

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English :

Andalusian Evening

7:00–9:00 PM: Pre-dinner event with a themed meal on Rue Nationale

9:00 PM: Free dance and music performance by the Alexandre Romero Company at Place République

L’événement LES MARDIS D’ELNE SPECTACLE ET SOIRÉE ANDALOUSE Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT66