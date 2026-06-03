Arreau

Exposition Mille et Une Fleurs Catherine SANCHIS

Salle St Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Exposition Mille et Une Fleurs de Catherine SANCHIS

Nourris de voyages, de rencontres et d’émotions brutes, les collages de Catherine traduisent une sensibilité à fleur de peau où les couleurs deviennent langage, et les formes des résonnances symboliques.

Un univers où le rêve et la réalité se mêlent, où les fragments d’images se rencontrent pour donner naissance à de nouvelles histoires.

Vernissage dimanche 16 août à 18h

Entrée libre tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h, jusqu’au 30 août.

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Salle St Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

A Thousand and One Flowers exhibition by Catherine SANCHIS

Nourished by travels, encounters and raw emotions, Catherine?s collages convey a raw sensitivity, where colors become language, and shapes symbolic resonances.

A universe where dreams and reality mingle, where fragments of images meet to give birth to new stories.

Opening Sunday August 16 at 6pm

Free admission daily from 10am to 1pm and 3pm to 7pm, until August 30.

L’événement Exposition Mille et Une Fleurs Catherine SANCHIS Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65