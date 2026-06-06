Marché nocturne Centre-bourg Arreau
Marché nocturne Centre-bourg Arreau mardi 18 août 2026.
Arreau
Marché nocturne
Centre-bourg ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Tous les mardi soirs du 28 juillet au 18 août, retrouvez les marchés nocturnes à Arreau.
Venez flâner, déguster, découvrir, et profiter de vos soirées d’été !
Avec animation musicale
Centre-bourg d’Arreau, dans les rues et sous la Halle de la mairie.
Exposants inscriptions et renseignements auprès de la mairie d’Arreau.
.
Centre-bourg ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Every Tuesday evening from July 28 to August 18, enjoy the night markets in Arreau.
Come and stroll, taste, discover and enjoy your summer evenings!
With musical entertainment
Arreau town center, in the streets and under the town hall.
Exhibitors: registration and information from Arreau town hall.
L’événement Marché nocturne Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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