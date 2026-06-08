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Mardi pêche Initiation enfant Petit lac, quartier Saint-Exupère Arreau

Mardi pêche Initiation enfant Petit lac, quartier Saint-Exupère Arreau mardi 18 août 2026.

Lieu : Petit lac, quartier Saint-Exupère

Adresse : ARREAU

Ville : 65240 Arreau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arreau

Mardi pêche Initiation enfant

Petit lac, quartier Saint-Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Du 28 juillet au 18 août de 18h à 19h, retrouvez les Mardi Pêche initiation gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Arreau Petit lac, quartier St Exupère.
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Petit lac, quartier Saint-Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60 

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English :

From July 28 to August 18, from 6pm to 7pm, enjoy Mardi Pêche : free introductory courses for children under 12.
Arreau Small lake, St Exupère district.

L’événement Mardi pêche Initiation enfant Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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