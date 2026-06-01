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Exposition, Ministère de la Santé, Paris

Exposition, Ministère de la Santé, Paris

Exposition, Ministère de la Santé, Paris lundi 22 juin 2026.

Lieu : Ministère de la Santé

Adresse : 14, avenue Duquesne, paris

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Exposition 22 – 28 juin Ministère de la Santé Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Ministère de la Santé 14, avenue Duquesne, paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France
Exposition J’aimerais pouvoir te dire… au Ministère de la Santé

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