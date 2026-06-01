Exposition, Ministère de la Santé, Paris
Exposition, Ministère de la Santé, Paris lundi 22 juin 2026.
Exposition 22 – 28 juin Ministère de la Santé Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Ministère de la Santé 14, avenue Duquesne, paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France
Exposition J’aimerais pouvoir te dire… au Ministère de la Santé
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