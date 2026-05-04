Et si votre soirée Fête de la Musique cette année se vivait dans un théâtre ?

Le 21 juin, SalsaNueva investit le mythique Théâtre du 13e Art pour un spectacle exceptionnel réunissant plus de 150 danseurs sur scène.

Au programme :

Plus de 20 tableaux chorégraphiques

Salsa, Bachata, Kizomba, Heels, Afro, Samba, Reggaeton, Hip-Hop, French Cancan, Cabaret…!

Créations originales des professeurs et élèves

Final spécial professeurs

Captation vidéo professionnelle de l’événement

Pendant 1h30, laissez-vous emporter par une soirée festive, élégante et spectaculaire au cœur de Paris.

Que vous soyez amateur de danse, curieux de découvrir l’univers latino, ou simplement à la recherche d’une sortie originale pour la Fête de la Musique, ce spectacle est pensé aussi pour le grand public.

Et pour prolonger l’expérience :

After Folies après le show (places limitées)

Un des grands rendez-vous danse pour marquer le début de l’été !

Réservation conseillée.

Le 21 juin, vivez un grand spectacle mêlant salsa, bachata, heels, afro et show live au Théâtre du 13e Art pour les 16 ans de SalsaNueva.

Le dimanche 21 juin 2026

de 21h30 à 23h00

gratuit sous condition

Tarifs billetterie

Gala Adulte



• Billet simple : 25€



• Offre Duo – économisez 10€

(2 places) : 40€ (jusqu’au 5 mai)

Tarifs enfants (gala adulte)



• 6–17 ans : 15€



• 0–5 ans : Gratuit

After Folies (optionnel)



• Spectateurs / visiteurs : 15€



• Capacité limitée à 120 places

✨ Le billet gala n’inclut pas l’accès à l’After Folies.

·

Tout public. A partir de 18 ans. Jusqu’à 77 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T21:30:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

LE 13e ART 30 Avenue d’Italie 75013 Paris

https://shotgun.live/fr/events/gala-salsanueva-2026-13-eme-art +33782613125 contact@salsanueva.fr https://www.facebook.com/events/1880555386681420/ https://www.facebook.com/events/1880555386681420/



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