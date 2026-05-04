Gala SalsaNueva 2026 – Grand spectacle de danse au Théâtre du 13e Art LE 13e ART Paris
Gala SalsaNueva 2026 – Grand spectacle de danse au Théâtre du 13e Art LE 13e ART Paris lundi 22 juin 2026.
Et si votre soirée Fête de la Musique cette année se vivait dans un théâtre ?
Le 21 juin, SalsaNueva investit le mythique Théâtre du 13e Art pour un spectacle exceptionnel réunissant plus de 150 danseurs sur scène.
Au programme :
Plus de 20 tableaux chorégraphiques
Salsa, Bachata, Kizomba, Heels, Afro, Samba, Reggaeton, Hip-Hop, French Cancan, Cabaret…!
Créations originales des professeurs et élèves
Final spécial professeurs
Captation vidéo professionnelle de l’événement
Pendant 1h30, laissez-vous emporter par une soirée festive, élégante et spectaculaire au cœur de Paris.
Que vous soyez amateur de danse, curieux de découvrir l’univers latino, ou simplement à la recherche d’une sortie originale pour la Fête de la Musique, ce spectacle est pensé aussi pour le grand public.
Et pour prolonger l’expérience :
After Folies après le show (places limitées)
Un des grands rendez-vous danse pour marquer le début de l’été !
Réservation conseillée.
Le 21 juin, vivez un grand spectacle mêlant salsa, bachata, heels, afro et show live au Théâtre du 13e Art pour les 16 ans de SalsaNueva.
Le dimanche 21 juin 2026
de 21h30 à 23h00
gratuit sous condition
Tarifs billetterie
Gala Adulte
• Billet simple : 25€
• Offre Duo – économisez 10€
(2 places) : 40€ (jusqu’au 5 mai)
Tarifs enfants (gala adulte)
• 6–17 ans : 15€
• 0–5 ans : Gratuit
After Folies (optionnel)
• Spectateurs / visiteurs : 15€
• Capacité limitée à 120 places
✨ Le billet gala n’inclut pas l’accès à l’After Folies.
·
Tout public. A partir de 18 ans. Jusqu’à 77 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T21:30:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00
LE 13e ART 30 Avenue d’Italie 75013 Paris
https://shotgun.live/fr/events/gala-salsanueva-2026-13-eme-art +33782613125 contact@salsanueva.fr https://www.facebook.com/events/1880555386681420/ https://www.facebook.com/events/1880555386681420/
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