Soul Sessions — Fête de la musique par Gabe ZinQ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Fils de l’iconique Dee Dee Bridgewater, petit frère de la chanteuse et présentatrice China Moses, Gabe commence aujourd’hui à tracer sa propre route et à s’installer sur la scène musicale parisienne, avec une identité déjà bien affirmée.

Entre grooves funk, envolées jazz, énergie rock et textures hip-hop, tout se mêle avec fluidité. Mais au cœur de ce voyage, une seule boussole : la soul. Celle qui fait vibrer, qui rassemble, qui traverse les corps autant que les styles.

Un soirée vivante, organique, où les influences s’entrelacent pour créer un moment brut, chaleureux et profondément incarné.

Deux concerts suivi d’une jam session en entrée libre, faites votre menu !

Gabe ZinQ : basse, voix

Davy Honnet : batterie

Gaspard Louët : claviers

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Soul, funk, hip-hop, jazz — Pour cette fête de la Musique, Gabe ZinQ prend les commandes du 38Riv et promet bien plus qu’un concert : une véritable traversée sonore. Bassiste, chanteur et M.C., l’artiste façonne un univers à son image : libre, hybride et résolument habité.

Le dimanche 21 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:30:00+02:00_2026-06-21T20:30:00+02:00;2026-06-21T21:30:00+02:00_2026-06-21T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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