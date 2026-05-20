Montpellier

EXPOSITION MIRAGE DE JAUME PLENSA

2 Rue Philippy Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de l’exposition Adventice de l’artiste JR, la ville de Montpellier lance un appel à participation et invite les Montpelliéraines et Montpelliérains à participer à la création d’une œuvre collective.

Plongez dans l’univers poétique de Jaume Plensa au Carré Sainte-Anne. Connu pour ses sculptures monumentales et méditatives, l’artiste barcelonais investit ce lieu emblématique avec une installation immersive, en parfaite résonance avec la verticalité et la lumière de l’ancienne église.

Sous les voûtes de la nef, ses figures silencieuses, tissées de lettres et d’alphabets, invitent à une réflexion sensible sur l’identité, le langage et la vulnérabilité humaine.

Une expérience à la fois introspective et universelle, où art contemporain et patrimoine dialoguent avec intensité.

Artiste de renommée internationale, Jaume Plensa signe ici une exposition majeure, confirmant l’attractivité culturelle de Montpellier.

Infos pratiques

Du 3 juin au 1er novembre 2026

Vernissage 2 juin à 18h30

Horaires

Mardi au dimanche 10h-13h 14h-18h.

Horaires d’été (16 juin 30 août) 11h-13h 14h-19h. .

2 Rue Philippy Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 82 11

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English :

As part of the Adventice exhibition by artist JR, the city of Montpellier is inviting Montpellier residents to take part in the creation of a collective work of art.

L’événement EXPOSITION MIRAGE DE JAUME PLENSA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT MONTPELLIER