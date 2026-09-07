Exposition « Miroirs octographiques », Musée Léon Dierx, Saint-Denis

Informations pratiques

Exposition « Miroirs octographiques » 12 décembre 2026 – 29 août 2027 Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T06:00:00+01:00 – 2026-12-12T14:00:00+01:00

Fin : 2027-08-29T07:00:00+02:00 – 2027-08-29T15:00:00+02:00

L’exposition Miroirs octographiques s’inscrit dans la célébration des 80 ans de la départementalisation de La Réunion et du Bicentenaire de la photographie. Elle réunit une vingtaine de photographes pour offrir une traversée de l’histoire réunionnaise.

Conçue avec des partenaires patrimoniaux et scientifiques, cette exposition croise le regard historique et la lecture sensible du territoire. À travers l’art photographique, elle donne à voir les mutations de l’île ainsi que ses imaginaires, invitant à parcourir plusieurs décennies de vie réunionnaise. Parmi les images présentées figure celle de Jean Legros, photographe actif entre 1920 et 2004, qui a saisi le Grand Bénare se reflétant dans la mare à Martin, à Salazie, entre 1950 et 1960. Cette photographie illustre la manière dont les paysages de l’île se sont trouvés documentés au fil du temps par des regards multiples, réunis ici pour dessiner une histoire commune du territoire.

– Comité scientifique : Catherine Chane-Kune, David Gagneur, Jacky Courtois

– Curateur-scénographe : Julien Aure – La Vitrine

– Assistante de production : Emilie Pichan – La Maison Tropicale

– Graphiste : Morgan Gilbert – Studio Bagarre

Musée Léon Dierx 28 rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion

L’exposition Miroirs octographiques s’inscrit dans la célébration des 80 ans de la départementalisation de La Réunion et du Bicentenaire de la photographie. Elle réunit une vingtaine de photographes …

©Département de La Réunion