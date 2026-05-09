Exposition Mme Nassiet D124 Cancon
Exposition Mme Nassiet D124 Cancon jeudi 13 août 2026.
Cancon
Exposition Mme Nassiet
D124 Chapelle de la maison des associations Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-13
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Madame Nassiet.
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Madame Nassiet. .
D124 Chapelle de la maison des associations Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57
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English : Exposition Mme Nassiet
For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the works and creations of Madame Nassiet.
L’événement Exposition Mme Nassiet Cancon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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