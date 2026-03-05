Exposition Mobilab Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Exposition Mobilab

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-10
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-03-10

La médiathèque accueille l’exposition Mobilab prêtée par la Bibliothèque Départementale du Calvados.
le mobilab est un fab-lab (machine permettant de créer, de découper et de faire des impressions en 3D)   .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45  mediathequefalaise@paysdefalaise.fr

English : Exposition Mobilab

The media library is hosting the Mobilab exhibition on loan from the Bibliothèque Départementale du Calvados.

