Exposition Mobilab Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Exposition Mobilab Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mardi 10 mars 2026.
Exposition Mobilab
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-10
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-10
La médiathèque accueille l’exposition Mobilab prêtée par la Bibliothèque Départementale du Calvados.
La médiathèque accueille l’exposition Mobilab prêtée par la Bibliothèque Départementale du Calvados.
le mobilab est un fab-lab (machine permettant de créer, de découper et de faire des impressions en 3D) .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 mediathequefalaise@paysdefalaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Mobilab
The media library is hosting the Mobilab exhibition on loan from the Bibliothèque Départementale du Calvados.
L’événement Exposition Mobilab Falaise a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Falaise Suisse Normande