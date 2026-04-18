Les 10 ans du Mémorial de Falaise Le Mémorial de Falaise Falaise

Falaise

Les 10 ans du Mémorial de Falaise

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

À l’occasion de son 10e anniversaire, le Mémorial de Falaise proposera des animations spéciales durant le week-end du 8-9-10 mai 2026.

À l’occasion de son 10e anniversaire, le Mémorial de Falaise proposera des animations spéciales durant le week-end du 8-9-10 mai 2026.

Au programme

SAMEDI 08 MAI Animation musicale avec le groupe Guys in Jazz

de 14 h 30 et 16 h 00

Composé d’élèves de l’Ecole de Musique du Pays de Falaise, il réunira des musiciens en herbe de tous âges, passionnés par le jazz, prêts à se risquer dans l’improvisation!

Tous issus de l’école de musique du Pays de Falaise, ils aiment particulièrement se réunir et jouer des morceaux d’un répertoire tout à fait hétérogène, rendant hommage à la richesse du jazz.

DIMANCHE 09 MAI Animation musicale, démonstration et initiation à la danse swing.

à partir de 14 h 00

Durant tout l’après-midi du 9 mai, le parvis du Mémorial de Falaise résonnera au son du jazz et des pas frénétiques des danseurs !

L’orchestre landing quintet, assurera une ambiance musicale avec son répertoire endiablé de jazz-swing réunissant les plus grands noms du jazz comme Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller…

Dans le même temps, 2 danseurs professionnels proposeront au public des démonstrations de Lindy Hop, une danse de couple afro-américaine vibrante et énergique, née au cœur de Harlem, New York, entre la fin des années 1920 et le début des années 1930. Le public pourra se joindre à l’invitation des 2 artistes et s’essayer à cette danse énergique en participant à des séances d’initiation.

Le Landing quintet est un orchestre spécialisé dans le swing des années 40 très prisé en France, notamment par les danseurs de Lindy Hop, balboa…

Il est constitué de musiciens professionnels particulièrement chevronnés dans ce style et jouant sur des instruments d’époque. Ainsi, fidèles aux timbres des grands orchestres de cette période, ils incitent irrésistiblement à se mettre debout et à danser tout simplement !

Les danseurs

Bryan et Sabrina, grands spécialistes du Lindy Hop, dévoileront leurs talents devant un public invité à se laisser entraîner dans le bounce ! Considérée comme le père de toutes les danses Swing, elle a émergé à une époque de grande effervescence culturelle et musicale.

Les 8, 9 et 10 mai une tarification spéciale pour (re)découvrir le musée !

Pour fêter ses 10 ans, le Mémorial de Falaise proposera à ses visiteurs une tarification spéciale pour profiter de l’ensemble de la scénographie du musée

– 4,50 € pour tous les publics

– Gratuit pour les habitants du Pays de Falaise

Les 8 et 9 mai, une petite restauration salée/sucrée sera également proposée aux visiteurs. .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : Les 10 ans du Mémorial de Falaise

To mark its 10th anniversary, the Falaise Memorial will be offering special events over the weekend of 8-9-10 May 2026.

L’événement Les 10 ans du Mémorial de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Falaise Suisse Normande