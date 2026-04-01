Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne Forum Théatre de Falaise Falaise

Falaise

Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne

Forum Théatre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Représentation théâtrale de la pièce Place à l’Horloge de Gérard Levoyer, par la Compagnie de la Lanterne, avec la présence de 15 comédiens et comédiennes.

Représentation théâtrale de la pièce Place à l’Horloge de Gérard Levoyer, par la Compagnie de la Lanterne, avec la présence de 15 comédiens et comédiennes.

La pièce se déroule lors d’une journée d’été au coeur du festival d’Avignon.

Les scènes se déroulent au fil des heures sur les terrasses de café de la Place de l’Horloge.

Ici se croisent touristes, comédiens, autochtones, clochards, des hommes, des femmes, toute une humanité bigarrée, grouillante et vivante.

Une pièce drôle, parfois déjantée, surréaliste, une comédie débordante d’humour et de tendresse .

Mercredi 29 avril

Forum de Falaise

20h30 .

Forum Théatre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 47 81 17 99

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English : Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne

Theatre performance of Gérard Levoyer’s Place à l’Horloge , by the Compagnie de la Lanterne, with 15 actors and actresses.

L’événement Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne Falaise a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Falaise Suisse Normande