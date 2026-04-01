Conquérant Training Games My Gym Falaise Falaise
Conquérant Training Games My Gym Falaise Falaise samedi 25 avril 2026.
Falaise
Conquérant Training Games
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Compétition sportive en duo organisée par My Gym Falaise.
Venez vous affronter sur une séries d’épreuves et de défis à réaliser en duo.
[Inscription close]
Ouvert au public
Compétition sportive en duo organisée par My Gym Falaise.
Venez vous affronter sur une séries d’épreuves et de défis à réaliser en duo.
[Inscription close]
Ouvert au public .
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com
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English : Conquérant Training Games
Duo sports competition organised by My Gym Falaise.
Come and compete against each other in a series of events and challenges.
[Registration closed]
Open to the public
L’événement Conquérant Training Games Falaise a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Falaise Suisse Normande
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