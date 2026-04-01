Conquérant Training Games My Gym Falaise Falaise

Falaise

Conquérant Training Games

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Compétition sportive en duo organisée par My Gym Falaise.

Venez vous affronter sur une séries d’épreuves et de défis à réaliser en duo.

[Inscription close]

Ouvert au public

Compétition sportive en duo organisée par My Gym Falaise.

Venez vous affronter sur une séries d’épreuves et de défis à réaliser en duo.

[Inscription close]

Ouvert au public .

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com

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English : Conquérant Training Games

Duo sports competition organised by My Gym Falaise.

Come and compete against each other in a series of events and challenges.

[Registration closed]

Open to the public

L’événement Conquérant Training Games Falaise a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Falaise Suisse Normande