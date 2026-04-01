Animation Pole Dance My Gym Falaise Falaise
Animation Pole Dance My Gym Falaise Falaise jeudi 23 avril 2026.
Falaise
Animation Pole Dance
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Venez tester le pole dance chez My Gym Falaise sur deux créneaux.
Ouvert à tous, sur inscription
Gratuit pour les adhérents.
Venez tester le pole dance chez My Gym Falaise sur deux créneaux à 18h00 et 19h00
Ouvert à tous, sur inscription
Gratuit pour les adhérents règlement à l’accueil du club .
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com
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English : Animation Pole Dance
Come and try pole dancing at My Gym Falaise in two sessions.
Open to all, registration required
Free for members.
L’événement Animation Pole Dance Falaise a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Falaise Suisse Normande
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