Animation Pole Dance My Gym Falaise Falaise

Falaise

Animation Pole Dance

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Venez tester le pole dance chez My Gym Falaise sur deux créneaux.

Ouvert à tous, sur inscription

Gratuit pour les adhérents.

Venez tester le pole dance chez My Gym Falaise sur deux créneaux à 18h00 et 19h00

Ouvert à tous, sur inscription

Gratuit pour les adhérents règlement à l’accueil du club .

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Pole Dance

Come and try pole dancing at My Gym Falaise in two sessions.

Open to all, registration required

Free for members.

L’événement Animation Pole Dance Falaise a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Falaise Suisse Normande