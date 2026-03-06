Salon de l’Habitat Rue Georges Clemenceau Falaise

Salon de l’Habitat

Parc du Château de la Fresnaye Falaise Calvados

Samedi 2026-04-25 10:00:00

2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Découvrez la 10ème édition du Salon de l’habitat, dans le parc du Château de la Fresnaye, Vous avez un projet de construction, de rénovation ou de travaux ? Venez à la rencontre des participants du Salon.

Entrée libre

Restauration sur place possible

Chiens interdits .

English : Salon de l’Habitat

Discover the 10th edition of the Salon de l’Habitat, in the grounds of the Château de la Fresnaye. Do you have a building, renovation or works project? Come and meet the Show’s participants.

Free admission

