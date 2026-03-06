Salon de l’Habitat Rue Georges Clemenceau Falaise
Salon de l’Habitat Rue Georges Clemenceau Falaise samedi 25 avril 2026.
Salon de l’Habitat
Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Découvrez la 10ème édition du Salon de l’habitat, dans le parc du Château de la Fresnaye, Vous avez un projet de construction, de rénovation ou de travaux ? Venez à la rencontre des participants du Salon.
Entrée libre
Découvrez la 10ème édition du Salon de l’habitat, dans le parc du Château de la Fresnaye, Vous avez un projet de construction, de rénovation ou de travaux ? Venez à la rencontre des participants du Salon.
Entrée libre
Restauration sur place possible
Chiens interdits .
Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie salondelhabitatfalaise14@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon de l’Habitat
Discover the 10th edition of the Salon de l’Habitat, in the grounds of the Château de la Fresnaye. Do you have a building, renovation or works project? Come and meet the Show’s participants.
Free admission
L’événement Salon de l’Habitat Falaise a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Falaise Suisse Normande