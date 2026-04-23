Falaise

Portes ouvertes au Clos de Gobu

Rue de Gobu Falaise Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Clos de Gobu ouvre ses portes pour vous faire découvrir ou redécouvrir sa production. L’équipe procèdera en démonstration à une étape d’élaboration d’un de ses produits. Vous pourrez aussi déguster tous les produits de leur gamme pétillant de groseilles, ratafia de groseilles, Ti’Gobu, pâtes de fruit, confits.Dans le même temps, l’association Richesses d’Ardennes tiendra son traditionnel marché de producteurs et artisans . Sans oublier son habituel panier garni des produits des exposants présents, qui sera à gagner lors du tirage au sort de la tombola.Comme en 2025, une animation musicale aura lieu dans le cadre du Festival Bars-Bars Argonne . Une buvette sera tenue et vous proposera différents produits locaux, ainsi qu’une petite restauration sur l’espace de la brocante.

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Rue de Gobu Falaise 08400 Ardennes Grand Est +33 6 45 77 75 43 contact@closdegobu.fr

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English :

Le Clos de Gobu opens its doors for you to discover or rediscover its production. The team will demonstrate a stage in the production of one of their products. At the same time, the Richesses d’Ardennes association will be holding its traditional producers’ and craftsmen’s market. As in 2025, musical entertainment will be provided as part of the Argonne Bars-Bars Festival. A refreshment stall will be set up, offering a range of local products, as well as a snack bar in the brocante area.

L’événement Portes ouvertes au Clos de Gobu Falaise a été mis à jour le 2026-04-23 par Ardennes Tourisme