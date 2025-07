Du coté de Sainte-Anne Falaise Calvados

Du coté de Sainte-Anne Falaise Calvados vendredi 1 août 2025.

Du coté de Sainte-Anne

Du coté de Sainte-Anne 14700 Falaise Calvados Normandie

Durée : 135 Distance : 26590.0 Tarif :

Dès le départ, vous aurez un avant-goût de ce parcours, qui constitue un excellent tremplin pour se lancer sur des tracés plus longs et techniques. Sans grande difficulté, hormis la distance, vous découvrirez un terrain varié et des paysages qui contrastent avec les roches de Falaise. Le sous-sol calcaire et son boisement, composé en grande partie de résineux, confèrent aux Monts d’Eraines une atmosphère très méditerranéenne .

Au milieu de votre périple, vous tomberez sur une charmante chapelle isolée, Sainte-Anne d’Entremont. Pour y accéder, vous escaladerez l’une des pentes les plus ardues du circuit, ce qui ajoutera une touche d’aventure à votre parcours.

https://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Du coté de Sainte-Anne

Right from the start, you’ll get a taste of the course, which is an excellent springboard for longer, more technical routes. With little difficulty, apart from the distance, you’ll discover a varied terrain and landscapes that contrast with the rocks of Falaise. The limestone subsoil and its forestry, made up largely of coniferous trees, give the Monts d’Eraines a very « Mediterranean » atmosphere.

In the middle of your journey, you’ll come across a charming, isolated chapel, Sainte-Anne d’Entremont. To get there, you’ll have to climb one of the steepest slopes on the circuit, adding a touch of adventure to your journey.

Deutsch :

Gleich zu Beginn erhalten Sie einen Vorgeschmack auf diese Strecke, die ein hervorragendes Sprungbrett für den Einstieg in längere und technisch anspruchsvollere Strecken darstellt. Ohne große Schwierigkeiten, abgesehen von der Distanz, werden Sie ein abwechslungsreiches Gelände und Landschaften entdecken, die im Kontrast zu den Felsen von Falaise stehen. Der kalkhaltige Untergrund und die Bewaldung, die größtenteils aus Nadelbäumen besteht, verleihen den Monts d’Eraines eine sehr « mediterrane » Atmosphäre.

In der Mitte Ihrer Wanderung stoßen Sie auf eine charmante, abgelegene Kapelle, Sainte-Anne d’Entremont. Um zu ihr zu gelangen, müssen Sie einen der steilsten Hänge der Strecke erklimmen, was Ihrer Reise einen Hauch von Abenteuer verleiht.

Italiano :

Fin dall’inizio, avrete un assaggio di questo percorso, che è un ottimo trampolino di lancio per intraprendere itinerari più lunghi e tecnici. Con poche difficoltà, a parte la distanza, scoprirete un terreno vario e paesaggi che contrastano con le rocce di Falaise. Il sottosuolo calcareo e il bosco, composto in gran parte da conifere, conferiscono ai Monts d’Eraines un’atmosfera molto « mediterranea ».

A metà del percorso, incontrerete un’incantevole cappella isolata, Sainte-Anne d’Entremont. Per arrivarci, dovrete scalare uno dei pendii più ripidi del percorso, aggiungendo un tocco di avventura al vostro viaggio.

Español :

Desde el principio, podrá saborear esta ruta, que constituye un excelente trampolín para embarcarse en recorridos más largos y técnicos. Con poca dificultad, aparte de la distancia, descubrirá un terreno variado y paisajes que contrastan con las rocas de Falaise. El subsuelo calcáreo y su arbolado, compuesto en gran parte por coníferas, confieren a los Monts d’Eraines un ambiente muy « mediterráneo ».

En medio de su recorrido, encontrará una encantadora capilla aislada, Sainte-Anne d’Entremont. Para llegar a ella, tendrá que subir una de las pendientes más pronunciadas del recorrido, lo que añadirá un toque de aventura a su viaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Normandie Tourisme