La Chevauchée de Guillaume / Étapes 7 et 8 Clécy > Falaise Falaise Calvados

La Chevauchée de Guillaume / Étapes 7 et 8 Clécy > Falaise 14570 Falaise Calvados Normandie

Durée : Distance : 38000.0 Tarif :

De Clécy à Falaise, parcourez les deux dernières étapes de la Chevauchée de Guillaume.

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : La Chevauchée de Guillaume / Étapes 7 et 8 Clécy > Falaise

Then from Clécy to Falaise, cover the last portions of the ‘Chevauchée de Guillaume’ route.

Deutsch :

Von Clécy bis Falaise durchlaufen Sie die letzten beiden Etappen des Wilhelmsritts.

Italiano :

Da Clécy a Falaise, seguite le ultime due tappe della Chevauchée de Guillaume.

Español :

De Clécy a Falaise, siga las dos últimas etapas de la Chevauchée de Guillaume.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Normandie Tourisme