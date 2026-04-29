Atelier Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Atelier Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 6 mai 2026.
Falaise
Atelier Jeux vidéo
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13
Venez vous amuser à la médiathèque entre amis pour jouer à des jeux vidéo (anciens ou nouveaux)
Ouvert à tous
Venez vous amuser à la médiathèque entre amis pour jouer à des jeux vidéo (anciens ou nouveaux)
Ouvert à tous .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : Atelier Jeux vidéo
Come and play video games (old and new) with friends at the multimedia library.
Open to all
L’événement Atelier Jeux vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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