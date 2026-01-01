Exposition Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Exposition Monet au Havre

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-05

Pour le 100e anniversaire de la disparition de l’artiste en 1926, le MuMa du Havre prépare une exposition intitulée Monet au Havre . Cette exposition se propose de faire le point sur les années de jeunesse de Monet au Havre, de 1845, année de l’installation de la famille dans la ville, à 1874, année de la première exposition impressionniste à Paris, et de la dernière grande série de marines exécutée dans le port.

C’est durant ces trente années que le jeune homme, né en 1840, effectue ses premiers pas artistiques. Il remplit ses carnets de dessins sur le motif, croque les notables havrais, s’essaie au paysage en compagnie d’Eugène Boudin, s’imprègne de la leçon des maîtres, compose ses premières natures mortes, partageant son temps, entre la ville de son enfance et Paris où il rencontre les futurs impressionnistes.

Monet croise au Havre les photographes en quête de sujets pittoresques ou propres à défier une technique qui évolue très vite. Leurs prises de vues constituent un vivier de motifs qui émaillent l’œuvre du peintre. Des paysages sauvages de la pointe de la Hève à Sainte-Adresse, ce bout du monde prisé des Havrais, en passant par les régates de voiles animant la rade, pour finir au cœur du grand port industriel, les œuvres exécutées dans la ville normande racontent la naissance d’une vocation artistique. C’est ici que certains chefs-d’œuvre sont peints tels que La Terrasse à Sainte-Adresse ou Régates à Sainte-Adresse (1867, New York, Metropolitan Museum of Art) et Le Port du Havre, effet de nuit (1872, Potsdam, Musée Barberini).

C’est également au Havre que Monet trouve les soutiens à sa vocation artistique, dans le milieu familial avec son frère Léon Monet, mais aussi auprès des collectionneurs locaux, notamment, avec les Gaudibert, qui lui achètent ses premiers tableaux. Plus tardivement, les membres fondateurs du Cercle de l’Art moderne, Olivier Senn, Pieter Van der Velde et Charles-Auguste Marande seront des acheteurs réguliers de ses œuvres. Le jeune artiste séduit également par l’entremise de ses amis les peintres Eugène Boudin et Gustave Courbet qui lui présentent de nouveaux mécènes.

Documents inédits à l’appui, l’exposition présente le milieu familial de l’artiste, la vie havraise et son incidence sur Monet, les influences à l’œuvre dans la peinture du jeune artiste, les conditions de sa première formation artistique, les nombreuses caricatures de notables havrais, les sites peints au Havre, l’évolution de sa technique et ses premiers mécènes. Une chronologie, des cartes du territoire, des extraits de correspondance apporteront une documentation essentielle, souvent inédite, à la compréhension du peintre et de son parcours.

Le parcours de l’exposition s’organisera selon une logique thématique et chronologique et comprendra environ 80 œuvres parmi lesquelles des peintures, des dessins et carnets de croquis de Monet, des documents d’archives et de nombreuses photographies.

Exposition du 5 juin 2025 au 27 septembre 2026 aux heures d’ouverture du musée. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 contact-muma@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Monet au Havre

L’événement Exposition Monet au Havre Le Havre a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie