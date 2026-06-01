Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Montmirail

Exposition Montmirail samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle Maurice Loutreuil

Ville : 72320 Montmirail

Département : Sarthe

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Montmirail

Exposition

Salle Maurice Loutreuil Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

ouverte de 11h à 13h et de 14h à 18h30   .

Salle Maurice Loutreuil Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Montmirail a été mis à jour le 2026-06-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à Montmirail (Sarthe)