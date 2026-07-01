Informations pratiques

Exposition « Morceaux choisis » (2) 17 septembre 2026 – 15 février 2027 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T11:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00

Fin : 2027-02-15T11:00:00+01:00 – 2027-02-15T18:00:00+01:00

Cette nouvelle salle située au début du parcours est dédiée aux oeuvres sur papier (dessins, estampes, photographies, affiches…), particulièrement sensibles à la lumière et aux variations hygrométriques. Les oeuvres, issues des collections du musée, empruntées à des institutions muséales ou à des collectionneurs privés feront l’objet d’une rotation régulière.

Inaugurant ce nouvel espace, cette série de trois accrochages programmés jusqu’en 2027 présente une sélection de dessins issus de la collection Jacques Sargos, donnée par ce dernier au musée en 2024.

Bien connu des musées et des amateurs, Jacques Sargos marchand d’art, éditeur et collectionneur est devenu un partenaire important du monde de l’art. En l’espace de presque quarante ans, plus de deux cents peintures, sculptures, œuvres graphiques, et parfois des fonds entiers de dessins ou de documents, ont rejoint par son intermédiaire (ou celui de sa galerie) des institutions telles que le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le musée Carnavalet, le musée du Petit-Palais, plusieurs grands musées américains, et bien d’autres encore, notamment à Bordeaux, la ville où il est né et où il est installé.

Dédié à l’architecture, aux arts décoratifs et à l’ornement, cette collection est à la fois variée et cohérente, avec des pièces modestes mais d’un intérêt pédagogique certain et d’autres plus exceptionnelles ; elle est conçue dans l’idée d’offrir une sorte de panorama (du moins son amorce) du dessin d’architecture, de décoration, d’ornement ou d’illustration. Cet ensemble est tout à fait représentatif du goût et de la curiosité d’un amateur d’art particulièrement avisé et offre, également, une mise en abîme des collections du musée et de ses espaces.

Instrument de la pensée aux usages et aux domaines multiples, la trentaine de dessins qui sont présentés en rotation dans cet espace couvrent presque cinq siècles de production européenne. L’accrochage est pensé de manière chronologique en fonction des grands domaines d’activités rencontrés (architectures et décorations, architectures et décors éphémères, ornements et arts décoratifs). Une section à part est dédiée à Charles Percier et à son agence dans la mesure où les dessins de ce fonds touchent à tous les domaines.

Commissaire

Olivier Hurstel, responsable des collections anciennes au MADD

Cet espace bénéficie du mécénat de M. Daniel Thierry – Château Kirwan

Le musée remercie

Daniel Thierry – Château Kirwan

Jacques Sargos, pour son don exceptionnel d’un fonds important de dessins

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Deuxième volet d’une série de trois accrochages présentés dans le cabinet des Arts graphiques. exposition arts graphiques

Projet pour un coupe papier et pour un verre tulipe A. Kinsburger, 1913, crayon et gouache sur bristol bleuté

©MADD Bordeaux – L.Gauthier