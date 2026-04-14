Exposition « Morceaux choisis », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Exposition « Morceaux choisis » 22 avril – 31 août Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Tarif unique : 4,5€ – Public étudiant de moins de 26 ans : 2€ – Pass Musées Bordeaux : Solo 25 € / Duo 37,5 € – Gratuit 1er dimanche du mois, sauf en juillet et en août – Autres conditions sur le site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-31T11:00:00+02:00 – 2026-08-31T18:00:00+02:00

Premier volet d’une série de trois expositions consacrées à ce don exceptionnel. En 2024, Jacques Sargos – fondateur de la galerie l’Horizon Chimérique à Bordeaux, spécialisée en dessins, peintures, sculptures et documents d’archives – a fait don au musée d’une partie de sa collection personnelle de dessins (137 dessins anciens et modernes ainsi que plusieurs documents) qui embrasse quatre siècles de création, en lien avec les arts décoratifs, le décor intérieur, l’architecture et l’ornement. La sélection présentée permettra d’appréhender la place essentielle du dessin au sein du processus de création d’une œuvre.

Vernissage → mercredi 22 avril à 18h30

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/ »}]

Regard sur la collection de dessins de Jacques Sargos arts décoratifs musée

Tomaso Sandrini, vers 1600, projet de plafond, plume et lavis de sépia, rehauts d’aquarelle, gouache, don Jacques Sargos

©MADD Bordeaux