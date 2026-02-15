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Exposition « Mouvements » de l’association Cultiv’actions, Atrium de la BU Droit-Lettres, Pessac

Exposition « Mouvements » de l’association Cultiv’actions, Atrium de la BU Droit-Lettres, Pessac

Exposition « Mouvements » de l’association Cultiv’actions, Atrium de la BU Droit-Lettres, Pessac lundi 20 avril 2026.

Lieu : Atrium de la BU Droit-Lettres

Adresse : 4 Avenue Denis Diderot 33607 Pessac

Ville : 33600 Pessac

Département : Gironde

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Exposition « Mouvements » de l’association Cultiv’actions 20 – 30 avril Atrium de la BU Droit-Lettres Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T08:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Mouvements est un évènement créé par l’association Cultiv’Actions pour vivre et représenter les mouvements au travers de la rencontre des corps et des arts visuels.
Vernissage de l’exposition lundi 20 avril à 18h dans l’Atrium (au rez-de-chaussé) en présence des artistes.

Atrium de la BU Droit-Lettres 4 Avenue Denis Diderot 33607 Pessac Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines/atrium-de-la-bu-droit-lettres.html
La BU Droit-Lettres accueille du 20 au 30 avril l’exposition des œuvres produites par plusieurs artistes étudiant·es à partir d’ateliers de yoga, danse, improvisations et langue des signes.

À voir aussi à Pessac (Gironde)