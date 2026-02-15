Exposition « Mouvements » de l’association Cultiv’actions 20 – 30 avril Atrium de la BU Droit-Lettres Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T08:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Mouvements est un évènement créé par l’association Cultiv’Actions pour vivre et représenter les mouvements au travers de la rencontre des corps et des arts visuels.

Vernissage de l’exposition lundi 20 avril à 18h dans l’Atrium (au rez-de-chaussé) en présence des artistes.

Atrium de la BU Droit-Lettres 4 Avenue Denis Diderot 33607 Pessac Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines/atrium-de-la-bu-droit-lettres.html

La BU Droit-Lettres accueille du 20 au 30 avril l’exposition des œuvres produites par plusieurs artistes étudiant·es à partir d’ateliers de yoga, danse, improvisations et langue des signes.