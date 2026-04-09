Exposition Muriel Ferronnière d’Art Point information Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Exposition Muriel Ferronnière d’Art

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Derrière chaque création se cache une histoire. Cette histoire prend forme à partir de métal, de bois et de pièces récupérées, transformées avec sensibilité et imagination. Artiste et créatrice en ferronnerie d’art, Muriel façonne des objets uniques où le brut rencontre le poétique, où la matière se fait expressive et vivante. .

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 85 78 info.pierre@bresse-bourguignonne.com

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English : Exposition Muriel Ferronnière d’Art

L’événement Exposition Muriel Ferronnière d’Art Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II