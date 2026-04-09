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Exposition Muriel Ferronnière d’Art Point information Pierre-de-Bresse

Exposition Muriel Ferronnière d’Art Point information Pierre-de-Bresse lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Point information

Adresse : La Grenette

Ville : 71270 Pierre-de-Bresse

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pierre-de-Bresse

Exposition Muriel Ferronnière d’Art

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Derrière chaque création se cache une histoire. Cette histoire prend forme à partir de métal, de bois et de pièces récupérées, transformées avec sensibilité et imagination. Artiste et créatrice en ferronnerie d’art, Muriel façonne des objets uniques où le brut rencontre le poétique, où la matière se fait expressive et vivante.   .

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 85 78  info.pierre@bresse-bourguignonne.com

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English : Exposition Muriel Ferronnière d’Art

L’événement Exposition Muriel Ferronnière d’Art Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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