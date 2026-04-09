Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard Point information Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Sylviane Pétetin vous invite à découvrir ses créations en céramique, objets utilitaires et décoratifs ainsi que ses sculptures insolites. Elodie Gael-Begard dit avoir découvert dans l’activité artistique, comme dans le contact avec la nature, une véritable thérapie. Deux univers à découvrir absolument! .

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 85 78 info.pierre@bresse-bourguignonne.com

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English : Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard

L’événement Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II