Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard Point information Pierre-de-Bresse
Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard Point information Pierre-de-Bresse lundi 17 août 2026.
Pierre-de-Bresse
Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard
Point information La Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Sylviane Pétetin vous invite à découvrir ses créations en céramique, objets utilitaires et décoratifs ainsi que ses sculptures insolites. Elodie Gael-Begard dit avoir découvert dans l’activité artistique, comme dans le contact avec la nature, une véritable thérapie. Deux univers à découvrir absolument! .
Point information La Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 85 78 info.pierre@bresse-bourguignonne.com
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English : Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard
L’événement Exposition Sylviane Pétetin et Elodie Gael-Begard Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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