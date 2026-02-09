Fête de la biodiversité 5ème édition Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse dimanche 23 août 2026.

Pierre-de-Bresse

Fête de la biodiversité 5ème édition

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rencontrez ceux qui œuvrent chaque jour pour préserver notre environnement naturel en cultivant des idées et en menant des initiatives inspirantes. Vivez une journée de partage et de convivialité balades enrichissantes, ateliers pédagogiques, expositions, conférences, séances d’observation, dégustations de produits locaux et concerts vous attendent pour célébrer le vivant. Programme à venir.

Gratuit sans réservation .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la biodiversité 5ème édition

L’événement Fête de la biodiversité 5ème édition Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)