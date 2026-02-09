Apéro expo volaille de Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Apéro expo volaille de Bresse

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Des éleveurs passionnés vous accompagnent dans la découverte d’un espace du musée, ici consacré à la volaille de Bresse. Vous explorerez les savoir-faire et les pratiques d’élevage de ce produit d’exception, symbole du patrimoine local.

La rencontre se poursuit ensuite au salon de thé, autour d’un apéritif convivial. Ce temps d’échange permet d’approfondir les discussions, de poser vos questions et de partager un moment privilégié avec les intervenants et les autres participants.

En présence des éleveurs Pauline Badin, Pauline Girardeau, Rachel Roussel-Voisard, Romain Jalley…

… et de leurs volailles ! .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Apéro expo volaille de Bresse

L’événement Apéro expo volaille de Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-06-25 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II