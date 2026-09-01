Journées du Patrimoine Écomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Informations pratiques

Pierre-de-Bresse

Journées du Patrimoine Écomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre-de-Bresse

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Écomusée vous accueille pour des journées portes ouvertes exceptionnelles. Profitez de visites guidées, ateliers, escape game pour découvrir le patrimoine sous un nouveau jour !

Tarif préférentiel. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine Écomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre-de-Bresse

L’événement Journées du Patrimoine Écomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)