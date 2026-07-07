Escape game : Mystère en réserve, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse

Informations pratiques

Escape game : Mystère en réserve 19 et 20 septembre Château de Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

6 personnes par séance, À partir de 10 ans

Tarif : 15 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Escape game : Mystère en réserve

Venez participer, le samedi à 11 h et le dimanche à 11 h, à un escape game au château de Pierre-de-Bresse !

« Une mystérieuse disparition sème le trouble dans les réserves du musée… À vous de résoudre l’enquête en explorant les coulisses habituellement fermées au public. Fouillez, observez, manipulez et coopérez pour percer le mystère avant la fin du temps imparti. »

Château de Pierre-de-Bresse 5Ter avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 76 27 16 »}]

Escape game • Mystère en réserve

©ebb