Jeu de rôle • Et si c’était vous le comité scientifique du musée?, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse

Informations pratiques

Jeu de rôle • Et si c’était vous le comité scientifique du musée? 19 et 20 septembre Château de Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si c’était vous le comité scientifique du musée ?

Conservateur, régisseur, médiateur ou chercheur… Glissez-vous dans la peau des équipes du musée. Face à différents objets, échangez, argumentez et décidez lesquels méritent d’intégrer les collections de l’Écomusée. Une façon originale de découvrir comment se construisent les collections et comment les musées choisissent le patrimoine qu’ils transmettront aux générations futures.

Château de Pierre-de-Bresse 5Ter avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Jeu de rôle • Et si c’était vous le comité scientifique du musée ?

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