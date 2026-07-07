Nouvelle exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête !, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse

Informations pratiques

Nouvelle exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête ! 18 – 20 septembre Château de Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Et si un musée était bien plus qu’un lieu où l’on conserve des objets anciens ?

Cette exposition fait écho au thème national des Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». À travers une enquête participative, elle invite chacun à s’interroger sur le rôle des musées et de l’Ecomusée de la Bresse aujourd’hui, sur la manière dont ils préservent le patrimoine et sur les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre pour continuer à transmettre notre histoire.

Au fil de votre parcours, devenez acteur de votre visite et participez à une réflexion collective sur le musée de demain.

Château de Pierre-de-Bresse 5Ter avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Et si un musée était bien plus qu’un lieu où l’on conserve des objets anciens ?

©ebb