Nouvelle exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête !, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Pierre-de-Bresse · Pierre-de-Bresse
Informations pratiques
Nouvelle exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête ! 18 – 20 septembre Château de Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Et si un musée était bien plus qu’un lieu où l’on conserve des objets anciens ?
Cette exposition fait écho au thème national des Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». À travers une enquête participative, elle invite chacun à s’interroger sur le rôle des musées et de l’Ecomusée de la Bresse aujourd’hui, sur la manière dont ils préservent le patrimoine et sur les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre pour continuer à transmettre notre histoire.
Au fil de votre parcours, devenez acteur de votre visite et participez à une réflexion collective sur le musée de demain.
Château de Pierre-de-Bresse 5Ter avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Et si un musée était bien plus qu’un lieu où l’on conserve des objets anciens ?
©ebb
À voir aussi à Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire)
- Fête de la biodiversité 5ème édition Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse 23 août 2026
- Exposition Maïlys Girodon Point information Pierre-de-Bresse 7 septembre 2026
- Apéro expo volaille de Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse 8 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Écomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse 19 septembre 2026
- Escape game : Mystère en réserve, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse 19 septembre 2026